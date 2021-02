Inter, Skriniar: "Io leader? Ci si aspetta anche questo in un momento di difficoltà"

vedi letture

Intervistato da Inter TV, il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha commentato così il match vinto oggi contro la Lazio: "È stata una partita preparata molto bene da parte nostra - ha esordito -. Sapevamo che partita ci aspettava. Abbiamo fatto molto bene anche quando c'era da soffrire, abbiamo sofferto tutti insieme come squadra e questo è l'importante. È una vittoria molto importante. Gruppo unito? Anche questa è una cosa molto importante, si è visto quando abbiamo fatto il terzo gol perché la Lazio aveva riaperto la partita e segnare subito era davvero tanto importante, eravamo molto contenti".

E ancora: "Io leader? Ci si aspetta anche questo da noi difensori, caricare quando si è in un momento in difficoltà. La squadra si aspetta anche da noi una mano ed è importante caricare i giocatori davanti. Sapevamo cosa ci aspettava, volevamo farla così e l'abbiamo fatta bene. Peccato per il gol subito però non è un problema, ne abbiamo fatti tre. Segnale importante, ci godiamo la vittoria di stasera e da domani iniziamo a preparare la gara di domenica".