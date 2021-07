Inter, spunta una concorrente per Onana: il Lione lo vuole subito, pronti 8 milioni

Il Lione sfida l’Inter per André Onana, portiere in scadenza di contratto nel 2022 con l’Ajax. Come riporta L’Equipe, l’allenatore Peter Bosz, che con Onana ha già lavorato quando era proprio alla guida dei Lancieri, ha chiesto l’acquisto dell’estremo difensore classe ’96. L’affare si potrebbe chiudere per 8 milioni di euro, con il Lione che supererebbe l’Inter che lo aveva messo nel mirino tra un anno come possibile erede di Samir Handanovic.