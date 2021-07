Inter, stagione al via: restano vive le piste "italiane"

Inizia ufficialmente la stagione delle milanesi, con le stesse prospettive ma un clima differente. Da una parte il realismo di un’Inter che dopo gli anni di spese pazze si trova costretta a fare i conti con la realtà di un’estate di pura recessione, in cui alla cessione di Hakimi dovranno far seguito gli addii di più esuberi possibili per avere la possibilità di completare la rosa in entrata. La priorità è dedicata alla corsia di destra, laddove al netto dell’interesse per Dumfries e Bellerin stanno prendendo piede le ipotesi italiane decisamente più percorribili che potrebbero portare a Milano uno tra Zappacosta e Florenzi, con il quale ci sono stati nuovi contatti con la Roma.

In chiave Milan la parola d’ordine è entusiasmo: retaggio del ritorno alla massima manifestazione continentale e delle operazioni di mercato che hanno garantito i riscatti di Tomori e Tonali. Con l’acquisizione di Maignan i rossoneri ritengono di avere sostituito nel migliore dei modi Donnarumma ed ora lavoreranno per il reparto avanzato. Giroud è un’operazione in chiusura, l’asse con il Real Madrid potrebbe portare Odriozola oltre a Brahim Diaz e poi ci sarà tempo per studiare colpi anche ad effetto per occupare la casella lasciata libera da Calhanoglu passato dall’altra parte del Naviglio. Insomma, se il mezzogiorno punta al rilancio, la Milano del calcio non vuole certo mollare la supremazia faticosamente riconquistata la stagione scorsa.