Inter, Steven Zhang ribadisce il suo impegno nel club: la società non è in vendita

Steven Zhang ha ribadito nella giornata di ieri, durante l’assemblea straordinaria dei soci, il suo impegno nell'Inter, un impegno a lungo termine, al di là delle indiscrezioni circolate negli ultimi mesi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport il presidente nerazzurro ha affermato nel suo discorso che l'Inter non è un club in vendita, non è un asset in dismissione di Suning. Il momento di crisi economica c'è, ma riguarda tutto il mondo del calcio: per i nerazzurri sarà fondamentale tornare a poter contare sugli introiti da stadio, visto che nell'ultimo anno, con San Siro chiuso, la società ha perso circa 60 milioni di euro.