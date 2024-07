Inter su Renan? La madre: "Più forte di Thiago Silva, vincerà il Pallone d'Oro"

vedi letture

Intervenuta per il sito Gianlucadimarzio.com, la mamma del difensore dell'Internacional Robert Renan, ha regalato un paragone forte per il giocatore finito nel mirino dell'Inter: "E' più forte di Thiago Silva, un giorno vincerà il Pallone d'Oro", le sue parole.

Proprio ieri aveva parlato di lui anche l'agente del giocatore. "Inter? Tutti lo vogliono, ma finora nessuno ha fatto una proposta ufficiale. Ha molta richieste, quello sì": queste le dichiarazioni di uno dei rappresentanti del difensore dell'Internacional (dove gioca in prestito dallo Zenit di San Pietroburgo) al portale brasiliano Revista Colorada.

Difensore roccioso e dalla discreta proprietà tecnica, Renan ha dei costi importanti per quanto riguarda il suo stipendio. L'Inter sta riflettendo per capire la fattibilità dell'operazione, con un possibile vantaggio a livello normativo: i giocatori provenienti dalla Russia, qualora volessero muoversi, per la normativa FIFA vigente dal momento dell'invasione dell'Ucraina, possono farlo in prestito gratuito.