Inter, subito in campo Sucic e Luis Henrique: Chivu pensa di farli debuttare con il Monterrey

L'Inter si prepara al Mondiale per Club. Ultimata la finestra di mercato speciale, la squadra allenata da Cristian Chivu volerà negli Stati Uniti per partecipare alla competizione e rappresentare l'Italia insieme alla Juventus. Qualche novità nella rosa del neo tecnico nerazzurro che ha messo nel mirino la prossima sfida contro il Monterrey in programma nella notte fra il 17 e il 18 giugno alle ore 3 italiane. Una partita importante che dà il via alla fase a gironi con Urawa Reds e River Plate avversari di Lautaro e compagni.

Si riparte col 3-5-2

Prime riflessioni dunque per la formazione dell'ex difensore interista. Con ogni probabilità si dovrà rimanere sul 3-5-2 utilizzato in questi anni da Simone Inzaghi. Non ci dovrebbero essere variazioni dal punto di vista tattico anche se sotto l'aspetto degli effettivi impiegati potrebbero esserci alcune novità che lo stesso Chivu starebbe valutando in queste ore.

Due debutti

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Hakan Calhanoglu salterà la gara di esordio. Così facendo si apre una posizione in mezzo al campo per il neo acquisto Sucic nel reparto insieme a Barella e Mkhitaryan. Per quanto riguarda invece la fascia sinistra potrebbe esserci l’esordio anche in questo caso di un neo acquisto come Luis Henrique.