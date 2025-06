TMW Inter, Bisseck non ha intenzione di andare via. Accetterebbe pochi club in Europa

vedi letture

Yann Aurel Bisseck è destinato a rimanere all'Inter. Il difensore tedesco ha rinnovato il contratto lo scorso novembre e, dopo la finale di Champions, ha intenzione di restare in nerazzurro per cercare di riprovarci. Anche perché tutte le proposte che sono pervenute fino a pochi giorni fa sono state scartate. Solo offerte (molto) importanti potrebbero essere prese in considerazione.

Quindi, di fatto, solamente club con potenza illimitata. Come City o Real Madrid, oppure Paris Saint Germain. Queste, nelle ambizioni, sono alcune delle (poche) squadre che potrebbero convincerlo a lasciare l'Inter. Anche perché nella prossima stagione la retroguardia potrebbe essere rivoluzionata con i ruoli di Acebri, De Vrij e Darmian decisamente ridimensionati rispetto alle ultime stagioni.

Bisseck è rimasto fuori dalle ultime convocazioni della Mannschaft per un problema riportato durante la finale di Champions, come spiegato dal comunicato stampa della Nazionale. "Yann Aurel Bisseck non potrà recarsi a Herzogenaurach per giocare con la nazionale come previsto a causa di problemi muscolari alla parte posteriore della coscia destra. Il difensore dell'Inter ha dovuto essere sostituito pochi minuti dopo essere entrato in campo nella finale di UEFA Champions League a Monaco. Il giocatore della nazionale sarà quindi escluso dalle Final Four della UEFA Nations League.