Inter, Suning sblocca i bonifici: ok il pagamento della tranche di Hakimi entro il 31/3

Tutto è bene quello che finisce (almeno per il momento) bene. Come riportato da Fcinternews.it, l'Inter risolverà già nelle prossime ore gli adempimenti in agenda in vista dell'esame Uefa previsto per il prossimo 31 marzo. Tra domani e dopodomani effettuerà il pagamento della tranche di 10 milioni da versare al Real Madrid per l'acquisto di Achraf Hakimi, risolvendo così la questione principale, quella che nei giorni scorsi stava diventando un autentico tormentone. Sono stati sbloccati i bonifici da Nanchino e quindi nelle prossime ore saranno accreditati tutti gli stipendi, evitando quindi l'innesco dell'indagine da parte di Nyon in merito ai pagamenti ancora in bilico e quindi tenendo ben saldo il futuro nelle Coppe. Rimane ancora la questione dell'ingresso dei nuovi capitali: l'Inter continua a navigare a vista, sperando di poter trovare la quadra prima del 30 giugno per poter programmare la prossima stagione sportiva. Problemi che, per inciso, non riguardano Romelu Lukaku, intorno al quale negli ultimi giorni erano sorte delle voci di mercato che lo vedevano nel mirino di Thomas Tuchel al Chelsea. L'Inter non intende vendere alcun pezzo di prestigio, anche se questo dovesse comportare un mercato low-cost e privo di acquisti dall'alto lignaggio economico. Il belga, poi, è felicissimo a Milano e quindi è totalmente da escludere il pensiero di un ritorno a Stamford Bridge.