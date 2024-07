TMW Inter, Taremi è arrivato in sede. Lo aspetta un contratto da tre anni coi nerazzurri

Mehdi Taremi è arrivato da pochi minuti nella sede dell'Inter in compagnia dell'agente Pastorello: la società meneghina sta espletando gli ultimi passaggi formali e prepara l’annuncio del suo arrivo in nerazzurro dopo la fine dell'avventura dell'attaccante africano con il Porto. Lo aspetta un contratto triennale a 3 milioni di euro a stagione che lo legherà all'Inter fino al 30 giugno 2027: con Zielinski e Martinez, già annunciato, l'Inter ha allungato la rosa a disposizione di Inzaghi e ora l'attenzione è su un nuovo innesto per la difesa.

⚫️🔵 Mehdi #Taremi in sede #Inter insieme a Federico Pastorello, che ha curato la trattativa per il suo arrivo in nerazzurro. 🎥 @ivanfcardia pic.twitter.com/AlMoZupjWk — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) July 10, 2024

Ieri Andrea Stramaccioni ha parlato del nuovo acquisto dell'Inter: "Taremi è un grande specialista dell’attacco con due punte che lavorano una per l’altra, lo ha sempre fatto, con Marega ed Evanilson nel Porto e con Azmoun in nazionale. Lo farà anche all’Inter. La stagione sarà fitta e lui dovrà sapere integrarsi con qualsiasi partner, anche in corsa. Taremi sarà un’alternativa solida alla coppia di attacco Lautaro-Thuram che ha appena dominato la Serie A. Marotta e Ausilio hanno portato a termine un’operazione molto importante, ancora di più perché a costo zero".