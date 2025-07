TMW Inter, troppo bassa l'offerta del Betis per Asllani: servono 15 milioni per l'albanese

Kristjan Asllani-Betis non si fa, almeno per adesso. Secondo quanto raccolto da TMW, l'Inter ha giudicato infatti troppo bassa la proposta del club andaluso per il centrocampista albanese, principale alternativa a Rolando Mandragora della Fiorentina per rinforzare la mediana di mister Manuel Pellegrini. I nerazzurri valutano il classe 2002 intorno ai 15 milioni di euro, mentre i biancoverdi si sarebbero spinti al massimo fino a una cifra tra i 6 e gli 8 milioni.

Lo stesso Asllani non sarebbe convinto circa la destinazione, altro fattore cruciale che lascia pensare che questa trattativa non possa proprio andare in porto in questa sessione di mercato.