Inter troppo bassa nella ripresa? Conte replica: "Non mi sono inventato niente"

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha risposto anche a una domanda relativa alle sostituzioni operate nel secondo tempo del match pareggiato contro la Roma, sostituzioni particolarmente criticate dai tifosi che in esse hanno ravvisato un eccessivo abbassamento della squadra: “Io penso che inconsciamente la squadra si sia abbassata, i cambi sono stato fatti ruolo per ruolo, non è che uno si è inventato chissà che cosa. Una squadra come l’Inter se ha delle ambizioni deve avere anche una rosa importante, quindi non devo essere preoccupato di cambiare giocatori ruolo per ruolo. Detto questo c’è anche un aspetto fisico e psicologico, molti giocatori sono alla terza partita in sette giorni e hanno giocato sempre gli stessi. C’è stato un dispendio psicofisico che sicuramente sui giocatori che hanno giocato così tanto ha penalizzato alcuni giocatori. Barella, Lukaku, Hakimi, sono giocatori che hanno sempre giocato e che qualcosa hanno pagato. Noi dalla panchina cercavamo di dire di tenere la pressione alta, ma la Roma attaccava e inconsciamente volevamo difendere. Avevamo messo tre uomini freschi: Gagliardini per Vidal che si era fatto male, Perisic per Lautaro per attaccare lo spazio e Kolarov per Hakimi che anche lui iniziava ad accusare la stanchezza. Se avessimo potuto fare qualche altro cambio anche in mezzo lo avremmo fatto".

