Inter-Udinese aperta a 1000 ospiti, ma i biglietti non sono in vendita: ecco chi sarà presente

La partita tra Inter e Udinese, in programma domenica 23 maggio alle ore 15 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, verrà giocata davanti a 1000 spettatori. È stata infatti accettata la richiesta della Lega Serie A, che aveva chiesto una deroga per permettere l'accesso del pubblico a San Siro in occasione dell'ultima gara di campionato. La deroga però non prevede la messa in vendita dei biglietti. I presenti allo stadio sono da considerare ospiti della società nerazzurra, dunque sugli spalti dello stadio Giuseppe Meazza ci saranno dipendenti dell'Inter, sponsor e famiglie dei calciatori.