Inter, una montagna di debiti. Sono 630,1 milioni, con un patrimonio netto di -36,9

vedi letture

Non è delle più rosee la situazione economica dell'Inter. I nerazzurri hanno una montagna di debiti, rifinanziati con Bond da parte di Suning qualche stagione or sono: 630,1 milioni di euro. Non è l'unico indicatore pessimo: il patrimonio netto è in negativo per 36,9 milioni di euro, il risultato del bilancio è a -102,4 milioni, i ricavi sono meno dei costi per 133,1 milioni.

Se Sparta piange, Atene non ride. Perché la Juventus ha 458,3 milioni di debiti, anche se il patrimonio netto - dovuto a rivalutazioni e all'aumento di capitale da 300 milioni dell'anno prima - è di 239,2 milioni. Non bene nemmeno il Milan, con 151,8 milioni di debito (34,1 di patrimonio netto) mentre la peggiore è la Roma: 552, milioni di debiti più un debito netto di 242,4 milioni, per un complessivo da 794,4 milioni.