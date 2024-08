Inter, una punta è di troppo: via uno tra Correa e Arnautovic. L'argentino rifiuta l'Estudiantes

L'Inter è impegnata nel mercato in uscita. L'obiettivo è snellire la rosa di Simone Inzaghi, a cominciare dall'attacco. In questo momento nel reparto sono in cinque per due maglie: Lautaro Martinez e Marcus Thuram saranno i titolari, Mehdi Taremi appena arrivato senza dubbio è la terza scelta e così resta in uscita almeno uno tra Joaquin Correa e Marko Arnautovic.

L'argentino ha giocato l'intero pre-campionato da titolare ed è un forte candidato per essere in campo dall'inizio per Genoa-Inter del 17 agosto. Al di là di ciò che succederà al “Ferraris”, però, Correa è un giocatore ai margini del progetto: si cercherà fino all'ultimo una soluzione in uscita. L'ex Lazio preferirebbe restare in Europa, tanto da aver già rifiutato le avances dell'Estudiantes di Veron.

Se Correa sa di dover lasciare presto la maglia nerazzurra, Arnautovic è ben convinto delle sue qualità. L’austriaco fa parte dei calciatori a disposizione di Simone Inzaghi: sta recuperando dai suoi acciacchi e punta alla convocazione per il Genoa. Poi, è chiaro: resta potenzialmente in uscita. Se arrivasse un’offerta che soddisfi club e giocatore, Arnautovic potrebbe salutare. A riportarlo è il Corriere dello Sport.