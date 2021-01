Inter, Vecino vede la luce in fondo al tunnel: possibile prima convocazione con l'Udinese

Matias Vecino vede la luce in fondo al tunnel. Dopo l'intervento al ginocchio dello scorso luglio, il centrocampista uruguaiano ieri è sceso in campo assieme ai compagni nell'allenamento condiviso con la Pro Sesto, dirigendo con Eriksen e Gagliardini la mediana nerazzurra. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l'ex Fiorentina e Cagliari spera così di rientrare tra i convocati di mister Conte già per la sfida di sabato in casa dell'Udinese.