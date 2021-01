Inter, Vidal: "Domani in campo per dare tutto ciò che abbiamo e continuare il cammino"

Arturo Vidal è ancora carico e pieno di energia positiva dopo il gol contro la Juventus. Il cileno, che contro contro la sua ex squadra si è rivelato determinante con la rete del vantaggio, carica il suo gruppo con un messaggio su Instagram: "Pronti. Domani andremo in campo per dare tutto ciò che abbiamo, per continuare sullo stesso cammino"