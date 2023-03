Inter, Zanetti: "Per il momento è un sollievo aver evitato il Milan, ma Benfica di qualità"

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato a Sport Mediaset dopo il sorteggio Champions che ha visto assegnare il Benfica ai quarti di finale: "Il Benfica è sempre difficile da affrontare, stanno confermando in Champions quanto fanno nel campionato portoghese. Sono una squadra di qualità, noi sappiamo della nostra forza e ce la giochiamo. Ci vorrà concentrazione e grandissima forza mentale, Simone Inzaghi e i ragazzi la prepareranno al meglio".

Giocherete nel ricordo del 1965?

"Sono la storia dell'Inter, Facchetti e Mazzola me ne parlavano sempre. Ora riviviamo questo confronto e speriamo di essere all'altezza".

Come vi spiegate l'altalena nerazzurra?

"Stiamo lavorando su quello, non è la prima volta che ci capita. In campionato è successo tante volte fuori casa, ne parliamo con il mister e i ragazzi perché c'è da migliorare. A questo punto della Champions non puoi permetterti certe cose, dovremo essere molto concentrati, saranno due partite affascinanti con una semifinale in palio".

È un sollievo aver evitato per ora il Milan?

"Per il momento può esserlo, il calendario è molto fitto e sono tutte partite importanti. Aver avuto il derby proprio in quel mese non avrebbe fatto dormire l'intera città. Però può esserci in semifinale, e noi speriamo per primi di poterci arrivare dopo tanto tempo. Poi vedremo che sarà tra Napoli e Milan... Già avere tre italiane a questo punto è molto importante per il nostro calcio e speriamo che una possa arrivare fino in fondo".