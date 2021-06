Interspac, 40 personaggi famosi hanno aderito al progetto di azionariato popolare: tutti i nomi

Da questa mattina è attivo il sito di Interspac, il progetto di azionariato popolare che riguarda l'Inter. Quaranta le personalità che hanno deciso di entrare, tifosi interisti noti tra sportivi, musicisti, scrittori, giornalisti, conduttori televisivi.

Questo l’elenco completo:

Beppe BERGOMI (ex calciatore e commentatore Sky);

Enrico BERTOLINO (comico);

Andrea BOCELLI (cantante);

Stefano BOERI (architetto);

Paolo BONOLIS (conduttore tv)

Alessandro CATTELAN (conduttore tv);

Claudio CECCHETTO (produttore discografico);

Valerio DE MOLLI (Managing Partner e Amministratore Delegato di The European House – Ambrosetti)

Gianfelice FACCHETTI (attore, drammaturgo e regista teatrale italiano, figlio di Giacinto ex calciatore e presidente dell’Inter);

Fabio FOGNINI (tennista);

Massimo GALLI (infettivologo e primario di malattie infettive all’Ospedale Sacco di Milano);

Peter GOMEZ (giornalista, direttore de IlFattoQuotidiano.it);

Tommaso LABATE (giornalista, oggi al Corriere della Sera);

Giancarlo LEONE (giornalista ed ex direttore di Rai 1);

Gad LERNER (giornalista e conduttore televisivo, oggi a Il Fatto Quotidiano);

Luciano LIGABUE (cantante);

Maurizio MANNONI (giornalista e conduttore televisivo, conduce Tg3 Linea Notte);

Enrico MENTANA (giornalista e conduttore televisivo, direttore di La7);

Pietro MODIANO (manager, commissario straordinario di Banca Carige);

Michele MOZZATI (scrittore, autore teatrale e televisivo della coppia Gino e Michele);

Mario NAVA (economista e dirigente pubblico, ex presidente Consob);

Roberto NICASTRO (banchiere e investitore fintech);

Enrico PAZZALI (Presidente di Fondazione Fiera Milano)

Max PEZZALI (cantante);

Mariangela PIRA (giornalista di SkyTg24);

Antonio POLITO (giornalista, vicedirettore del Corriere della Sera);

Giacomo PORETTI (comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo);

Gianni RIOTTA (giornalista e scrittore, editorialista di Repubblica);

Enrico RUGGERI (cantante);

Gabriele SALVATORES (regista);

Sergio SCALPELLI (giornalista, presidente di Linkiesta Club);

Pietro SENALDI (giornalista, codirettore di Libero);

Michele SERRA (giornalista e scrittore, editorialista di Repubblica);

Beppe SEVERGNINI (giornalista e scrittore, editorialista del Corriere della Sera);

Giovanni STORTI (comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo);

Marco TARQUINIO (giornalista, direttore di Avvenire);

Flavio VALERI (manager, ex ceo di Deutsche Bank Italia ora senior advisor di Dea Capital);

Roberto VECCHIONI (cantante);

Antonio VERSACE (figlio di Santo Versace);

Luigi VIGNALI (scrittore, autore teatrale e televisivo della coppia Gino e Michele);