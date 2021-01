Intrigo Scamacca, ancora quattro soluzioni possibili a un giorno dal gong finale

Gianluca Scamacca e un futuro ancora da scrivere. Da settimane la Juventus l'ha messo nel mirino ma per l'acquisto dell'attaccante classe '99 il club bianconero non vuole inserire l'obbligo di riscatto e il Sassuolo, club proprietario del cartellino, a sua volta non vuole cederlo alla Juventus in prestito con diritto di riscatto.

I contatti comunque vanno avanti e la Juventus non è soluzione da accantonare, così come una permanenza al Genoa o un rientro al Sassuolo. Sullo sfondo, in tutto questo, resta il Parma, club alla ricerca di un centravanti nonostante l'arrivo di Man e Zirkzee.