Inzaghi chiarisce: "Lukaku e Lautaro sono i nostri due rigoristi, le cose non cambiano"

Il rigore fallito da Lautaro Martinez, con Romelu Lukaku non particolarmente convinto, tiene banco nelle dichiarazioni di Simone Inzaghi a Dazn dopo il 2-1 subito dall'Inter a La Spezia: "Lukaku e Lautaro sono i nostri due rigoristi, erano in campo entrambi e quest'anno non era mai successo. Hanno optato per questa soluzione, è stato bravissimo Dragowski ma non mi soffermerei sul rigore quanto sui 28-29 tiri che abbiamo provato. Serviva più cattiveria, avremmo meritato il gol prima".

Definirà la gerarchia dei rigoristi?

"No, sono loro due. Sono bravi entrambi, decideremo di volta in volta".