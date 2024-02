Inzaghi videochiama l'Inter. Ma il rischio di un provvedimento è davvero esiguo

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha parlato del curioso caso riguardante la 'presunta' videochiamata' avvenuta durante l'intervallo di Roma-Inter tra il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi e la squadra, confermando che non dovrebbe esserci nessun provvedimento nei confronti del tecnico nerazzurro. Dopo la partita, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni ha parlato di una chiamata video tra l’allenatore (squalificato) e la squadra durante l’intervallo. "In realtà il mister ha fatto delle comunicazioni allo staff - la precisazione del vice nerazzurro Massimiliano Farris - ma il tramite siamo stati noi che abbiamo detto ai ragazzi cosa fare".

Secondo l’articolo 21 del codice 'i tecnici nei cui confronti è stata inflitta la squalifica non possono svolgere alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi la direzione con ogni mezzo della squadra, l’assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi'. Appurato dagli ispettori che Inzaghi non si è recato negli spogliatoi, resterebbe solo da accertare l’esistenza e la natura di questa comunicazione.

Una circostanza parecchio complicata da dimostrare, anche alla luce della correzione del vice nerazzurro Farris, per cui l'intera questione è destinata a sgonfiarsi con la stessa rapidità di una bolla di sapone, stando al quotidiano romano.