Italia, Bonucci irritato per il no della Questura al pullman scoperto: 500 tifosi a Palazzo Chigi

L'Italia è da poco arrivata a Palazzo Chigi dove verrà ricevuta dal premier Mario Draghi. Al momento di lasciare il Quirinale Leonardo Bonucci era salito sul pullman ma poi è sceso arrabbiato perché la questura ha dato il no al pullman scoperto nel tragitto Quirinale-Palazzo Chigi per motivi di ordine pubblico. Alla fine la soluzione è stata usare il pullman coperto a passo d’uomo per permettere ai tifosi di accompagnare la Nazionale a Palazzo Chigi dove sono presenti circa 500 tifosi.