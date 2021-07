Italia, contro il Belgio Bonucci raggiunge le 100 presenze in azzurro. E' l'ottavo nella storia

Serata speciale per Leonardo Bonucci in occasione di Belgio-Italia, quarto di finale di Euro2020. Il difensore della Juventus questa sera all’Allianz Arena metterà a referto la sua centesima presenza in azzurro. Si tratta dell’ottavo giocatore della storia a raggiungere questo traguardo. A riportarlo è OPTA.