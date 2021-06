Italia-Galles, in tribuna vanno Chiellini, Florenzi e Berardi

vedi letture

Niente undici titolare e niente panchina contro il Galles, gara che prenderà il via all'Olimpico di Roma alle 18.00, per Giorgio Chiellini, Alessandro Florenzi e Domenico Berardi. Il Capitano è uscito anzitempo contro la Svizzera per una contrattura al flessore ma la sensazione è che ci sarà per gli ottavi di finale. Prosegue il lavoro di recupero per l'esterno basso della Roma, reduce dal prestito al Paris Saint-Germain, ancora ai box. Fuori anche l'esterno offensivo del Sassuolo.