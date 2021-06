Italia, Raspadori fra calcio e università: "Sport e studio possono andare di pari passo"

Nel corso dell'intervista concessa a Rai Sport, l'attaccante dell'Italia Giacomo Raspadori ha parlato anche dell'iscrizione all'università: "Sono al primo anno di scienze motorie, ho dato cinque esami quest'anno e sono molto contento. Penso sia una cosa molto importante riuscire ad affiancare entrambe le cose. E' una cosa che mi hanno trasmesso i miei genitori. Anche se le cose vanno benissimo, la carriera del calciatore ha breve durata e bisogna avere qualcosa di pronto per dopo. Come alleniamo i muscoli, bisogna allenare la mente. Credo che sia una cosa che possa andare benissimo di pari passo e invito tutti i ragazzi giovani che fanno come me di inseguire questo sogno di credere in entrambe le cose".