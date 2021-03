Italia U21 ai quarti dell'Europeo: domani l'avversaria. Sarà una tra Portogallo, Croazia e Svizzera

Grazie al successo contro la Slovenia per 4-0 l'Italia Under 21 di Paolo Nicolato ha staccato il pass per i quarti di finale dell'Europeo di categoria, con la fase a eliminazione diretta che inizierà a giugno. Domani gli azzurrini conosceranno la propria avversaria, che sarà la prima classificata del gruppo D, visto che la nostra Nazionale ha chiuso al secondo posto alle spalle della Spagna. Al momento il Portogallo guida quel girone, con 6 punti fatti un due partite, seguito da Croazia e Svizzera a quota 3. Proprio gli elvetici saranno gli avversari dei lusitani e in caso di vittoria rotonda potrebbero anche scalzarli dalla prima posizione.

Gruppo D

Portogallo 6

Croazia 3

Svizzera 3

Inghilterra 0

Domani alle ore 18

Svizzera-Portogallo

Croazia-Inghilterra