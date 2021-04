Italia U21 ai quarti dell'Europeo, gioia Nicolato: "60 giocatori convocati, a tutti devo qualcosa"

vedi letture

Staccato il pass per i quarti di finale dell'Europeo di categoria (il 31 maggio c'è il Portogallo, ndr), il ct dell'Italia U21 Paolo Nicolato racconta a Tuttosport le emozioni ripercorrendo il cammino fin qui percorso dalla Nazionale sotto la sua gestione: "Noi abbiamo convissuto con molte dinamiche di difficoltà in questo ultimo anno e mezzo. Siamo partiti con una squadra che aveva delle ambizioni importanti sulla carta con giocatori come Zaniolo, Kean, Bastoni, Tonali e Locatelli. Poi tra il Covid e il fatto che giustamente sono stati promossi nella Nazionale di Mancini abbiamo dovuto cercare e trovare risorse nuove. Abbiamo pescato in giro cercando di superare i problemi che sorgevano. Direi che una delle nostre più grandi capacità è stata proprio quella di non abbatterci mai, come in questa ultimissima occasione con infortuni e tante squalifiche. Abbiamo avuto un percorso molto, molto tortuoso. Personalmente dopo la finale Europea con l’Under 19 e una semifinale Mondiale con l’Under 20, questo quarto di finale con l’Under 21 mi riempie di soddisfazione visto che è arrivato in condizioni davvero particolari".

Lei ha convocato 60 giocatori da luglio 2019 per l’Under 21. Se li ricorda tutti? "Urca se me li ricordo, uno per uno! Anche perché a tutti devo qualcosa. Tutti hanno dato un contributo importante in questo percorso: chi ha giocato meno, chi più, chi ha avuto più convocazioni e chi meno ma io non dimentico mai chi si presta alla causa comune. Non posso scordarli, ci mancherebbe. Mi lega un rapporto profondo anche con chi è rimasto a casa in questo ultimo girone in cui abbiamo affrontato Repubblica Ceca, Spagna e Slovenia".