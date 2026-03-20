Italia U21, i convocati di Baldini: ci sono Motta e Bartesaghi. Prima chiamata per Ahanor
Dopo le convocazioni della Nazionale maggiore, arrivano anche quelle dell'Under 21 di Silvio Baldini. Gli Azzurrini sfideranno il 26 marzo alle 18.15 a Empoli la Macedonia del Nord e il 31 dello stesso mese la Svezia in trasferta alle 18.30. L'obiettivo è quello di avvicinarsi ancora di più alla qualificazione all'Europeo di categoria che si terrà in Albania e Serbia nel 2027. Fermo per infortunio Francesco Camarda, che si unirà al gruppo mercoledì sera e vedrà la partita di Empoli assieme al resto della delegazione. Di seguito i calciatori che prenderanno parte ai due match:
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Edoardo Motta (Lazio), Lorenzo Palmisani (Frosinone);
Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M'gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Gabriele Guarino (Empoli), Brando Moruzzi (Empoli);
Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Juve Stabia), Cher Ndour (Fiorentina), Lorenzo Venturino (Roma);
Attaccanti: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).
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