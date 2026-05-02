Italia U21, il ct Baldini carica la Serie C: "Playoff emozione unica, cercate di divertirvi"

Alla vigilia dell’inizio dei playoff di Serie C, il commissario tecnico dell’Italia U21 Silvio Baldini ha voluto mandare un messaggio ai protagonisti del torneo attraverso i canali della Lega Pro.

“I playoff sono una grande emozione - ha dichiarato -. Molti di voi li avranno già giocati, magari vincendoli o perdendoli, ma resta sempre un torneo nuovo, una nuova avventura”.

Baldini ha poi invitato i giocatori a vivere l’esperienza con il giusto spirito: “Cercate di divertirvi, perché alla fine tra vincere o perdere c’è pochissima differenza”.

Infine, un riferimento a un fattore spesso decisivo in queste competizioni brevi: “La cosa più importante è essere accompagnati da una buona dose di fortuna, perché quella sicuramente può fare la differenza e permettere di vincere”.