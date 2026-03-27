Italia Under 20, spettacolare 3-3 nell'amichevole contro l'Inghilterra: era 0-3 al 60'

Nella prima partita del 2026, la Nazionale Under 20 pareggia per 3-3 contro l'Inghilterra grazie ad una grande rimonta, da 0-3 a 3-3, al Riano Athletic Center, nello stadio del centro sportivo alle porte di Roma: al 60' di gioco il risultato era totalmente sbilanciato per i britannici, che vanno in gol con l'esordiente Watson, due volte, mentre il gioiellino del Manchester United Heaven sigla il terzo. Nell'ultima mezz'ora arriva la reazione azzurra, con Lavelli che accorcia dopo aver sbagliato un calcio di rigore nel primo tempo: poi Stabile fa 2-3 a dieci minuti dalla fine, mentre ad un minuto dal fischio finale arriva il definitivo 3-3, firmato da Vavassori.

"Devo fare i complimenti a tutto il gruppo - commenta a fine partita il tecnico Carmine Nunziata al sito della FIGC - a chi ha iniziato il match e a chi è subentrato. I ragazzi hanno dimostrato compattezza e voglia di non mollare, di crederci sempre, anche quando eravamo in netto svantaggio. A parte qualche errore commesso sui gol subiti, il giudizio sulla prestazione è senz'altro positivo: abbiamo sempre cercato di giocare e lo abbiamo fatto anche bene".