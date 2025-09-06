Italia, Zaccagni: "Mentalità, spirito e concretezza. La strada è lunga ma è quella giusta"
TUTTO mercato WEB
Un 5-0 che infonde fiducia. L'avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina dell'Italia parte con un successo contro l'Estonia e tre punti che permettono di accorciare a -6 sulla vetta del girone rappresentata dalla Norvegia. Lunedì ci sarà poi lo scontro diretto contro Israele per la seconda piazza e la possibilità di avvicinarsi ancora di più alla capolista che ha ancora una partita in più.
E al termine della gara del Gewiss Stadium, l'attaccante della Lazio Mattia Zaccagni ha pubblicato sulla propria pagina Instagram: "Mentalità, spirito e concretezza. La strada è ancora lunga, ma è quella giusta".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Sì Italia, questa è la strada giusta. Le scelte di Gattuso pagano subito: Kean e Retegui, insieme, sono la speranza per il Mondiale. Squadra super offensiva supportata dai campioni in porta, difesa e centrocampo: la Norvegia fa meno paura
Le più lette
1 Sì Italia, questa è la strada giusta. Le scelte di Gattuso pagano subito: Kean e Retegui, insieme, sono la speranza per il Mondiale. Squadra super offensiva supportata dai campioni in porta, difesa e centrocampo: la Norvegia fa meno paura
Ora in radio
Primo piano
L'estate infinita di Vlahovic: dal possibile addio alla Juventus, alla permanenza, all'ipotesi rinnovo
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile