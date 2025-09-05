Lazio, finalmente buone notizie: Zaccagni è tornato leader; si rivedono Isaksen e Vecino

L'edizione odierna de La Repubblica edizione Roma fa un punto sulla condizione fisica dei vari elementi della rosa della Lazio. Mattia Zaccagni sembra essersi messo definitivamente alle spalle i problemi fisici che ne avevano rallentato il finale di stagione e adesso è pronto a riprendersi la scena. L’esterno della Lazio è tornato brillante e decisivo, come dimostrato dal gol contro il Verona: il numero 33 in maglia biancoceleste, a fronte di 165 presenze e 28 assist. Ora spera di confermarsi anche con l’Italia, dove è stato provato tra i titolari in vista dell’amichevole contro l’Estonia, prima uscita ufficiale del nuovo CT Gennaro Gattuso.

Ma le buone notizie non sono finite qui: Nuno Tavares è stato convocato dalla nazionale portoghese, chiamato a sostituire l’infortunato Dalot. A Formello, invece, si rivede Gustav Isaksen, finalmente recuperato dopo quasi due mesi di stop a causa della mononucleosi. L’esterno danese ha concluso il percorso personalizzato e tornerà tra i convocati per la gara contro il Sassuolo, così come Vecino, che si gioca un posto da titolare con Dele-Bashiru.

Ancora a parte invece Pedro, alle prese con un affaticamento: rientrerà in gruppo la prossima settimana. Patric resta ai box, ma punta a tornare disponibile per il derby. Sul fronte societario, continuano i contatti per definire l’accordo con il nuovo sponsor: la firma ufficiale è attesa a breve.