Italiano: "Con la famiglia Platek lo Spezia è ancora in buone mani, ne sono certo"

Si parla anche della nuova proprietà dello Spezia, la famiglia Platek, nel corso della lunga intervista concessa da Vincenzo Italiano a Il Secolo XIX: "Non so quale immagine trasmettano all'esterno, però ho conosciuto personalmente Philip Raymond Platek e Nishant Tella e mi hanno fatto un'ottima impressione. Sono persone alla mano che hanno fatto capire di aver sposato la causa Spezia. Ora sono un po' defilate, ma da giugno cominceranno a programmare e a mettere in pratica le loro idee. Dopo Volpi, lo Spezia è rimasto ancora in buone mani, sono certo".