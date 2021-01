Italiano mette in guardia lo Spezia: "Dimentichiamoci la Coppa, la Roma ha il dente avvelenato"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con la Roma, mister Vincenzo Italiano ha voluto mettere in guardia i suoi dopo la vittoria in Coppa Italia proprio contro i giallorossi: "Dobbiamo sì gioire per la vittoria in Coppa Italia, ma anche archiviarla e pensare alla partita di sabato, che è tutta un'altra storia. Si torna a cercare di fare punti importanti per la classifica e sappiamo che sarà per noi dura. Sarà una partita difficile, incontreremo una Roma che avrà sicuramente il dente avvelenato e ci dobbiamo preparare per cercare quindi di continuare su questa striscia di risultati", le parole del tecnico dello Spezia.