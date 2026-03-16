Jankto torna alla carica. Stavolta contro Di Francesco: il racconto dei tempi alla Sampdoria

Jakub Jankto torna all'assalto. Dopo aver pubblicamente attaccato il suo ex allenatore Davide Nicola, oggi alla Cremonese, l'ex centrocampista di nazionalità ceca, con lunghi trascorsi nella nostra Serie A, se l'è presa con un altro tecnico che lo ha guidato in passato, Eusebio Di Francesco che adesso allena il Lecce.

Il racconto di Jankto torna ai tempi della Sampdoria, quando ad allenarlo c'è stato anche (per un breve periodo) Di Francesco. Ha detto l'ex centrocampista su Tik Tok: "Vi racconto una storia con Di Francesco. Dopo la semifinale di Champions League, la straordinaria Roma-Barcellona 3-0, è arrivato alla Sampdoria pensando di essere un fenomeno. Noi pensavamo fosse arrivato un buon allenatore e uomo. Dai primi allenamenti sembrava tutto bene, poi siamo andati in ritiro. Io avevo creato grandissimi rapporti con magazzinieri, direttori, giocatori, tifosi, con tutti. Ci stavamo allenando e a un magazziniere serviva un aiuto. Durante l'allenamento gli è stato detto che aveva bisogno di qualcosa, lui totalmente senza rispetto ha cominciato a urlare: 'Ma vai a prendere il Coccolino, mettimi la roba a lavare e stai zitto!', mentre rideva. Dopo mi sono calmato ma ho pensato, e ne ho parlato con gli altri giocatori, a che uomo fosse".

Prosegue e conclude quindi Jankto: "Poi arrivano le partite, e questo allenatore sembrava veramente che fosse impazzito. In sette giornate abbiamo fatto una vittoria, dopo le prime tre sconfitte abbiamo fatto una riunione in cui ci ha urlato che eravamo scarsi e che pensava fossimo da Europa. Ma parlava con una totale mancanza di rispetto. Finché sei sotto contratto devi fare quel che devi, poi dopo però puoi dire quello che vuoi, come faccio io. E allora, niente: DiFra, puoi prendere il Coccolino e andartene a fanculo!".