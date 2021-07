Juan Jesus: "Spiace lasciare la Roma. Non so perché Fonseca non mi considerasse"

Intervenuto sulle frequenze di Retesport, Juan Jesus, ex difensore della Roma il cui contratto è scaduto nella giornata di ieri, ha parlato dei suoi cinque anni nella capitale: “Ho sempre dimostrato quello che mi veniva dal cuore, chi mi conosce sa che sono un ragazzo serio, sincero e cerco sempre di trasmetterlo. Ho trascorso 5 anni bellissimi a Roma, mio figlio è nato a Roma, il mio legame con la città va oltre la squadra. Mi dispiace tanto andare via da Roma, ma il calcio è così, sarò sempre un tifoso della Roma”.

C’è una persona che ti porti nel cuore?

“Tutti quanti, tutti quelli che ho incontrato in questi 5 anni, perchè tutti hanno fatto parte della mia vita, tanti mi hanno aiutato nei momenti belli e in quelli brutti. Certamente sento tanti ragazzi, Totti, De Rossi, Daniele per me è come un fratello, ci siamo legati tanto e mi hanno permesso di crescere”.

Cosa non ha funzionato con Fonseca?

“Se andiamo a vedere le partite che ho giocato ho sempre fatto il mio, sono sempre stato professionale. Sinceramente non so perchè lui non mi abbia mai considerato, ero sempre disponibile, mi sono sempre allenato, anche quando ho giocato 5 minuti, ho sempre dato il massimo. Se non ho giocato di più, non è dipeso dalle mie condizioni, sono sempre stato a disposizione, tranne quei 20 giorni a marzo che ho avuto il Covid”.