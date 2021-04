Juric: "Difficoltà a Genova, a Crotone salire fu durissimo. Devo migliorare nel self control"

Nel corso della conferenza stampa odierna il tecnico dell'Hellas Verona, Ivan Juric, ha parlato anche della sua carriera. "Ho avuto qualche difficoltà a Genova, però salire con il Crotone fu durissimo. L'anno scorso fu molto bello, anche a livello di gioco. Quest'anno è stato molto più sofferto per me, perché non ho avuto la continuità di lavoro dell'anno passato. Sono due salvezze importanti, le metto alla pari con l'anno di Crotone".

Lei in cosa deve migliorare?

"Nel self control, sicuramente. Fai una cosa con Semplici come l'altro giorno che dopo tre secondi ti dispiace. Bisogna controllarsi in questi momenti: nelle ultime due partite è uscita questa mia impulsività. Si migliora sempre: io sono molto critico su tutto, perché è l'unico modo di migliorare. Se non impari dagli errori come fai a fare cose positive? Quest'anno abbiamo fatto un bagno di umiltà, e abbiamo fatto lì il salto di qualità. Vedi dove hai sbagliato e la volta successiva sei più pronto".