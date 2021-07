Juric e il sì al Toro: "Chiacchierata con Cairo un anno fa, abbiamo idee simili"

vedi letture

Come è nata la scelta di Ivan Juric di accettare la corte del Torino? “In un chiacchierata fatta col presidente un anno fa c’era la sensazione di capirsi e avere idee simili - spiega in conferenza stampa - e una rosa da 10-12 giocatori da 96 in su, che possono fare meglio. La rosa migliorerà, Vagnati cercherà giocatori con queste caratteristiche per lavorare al meglio. Vedo tante cose non positive ma prospettiva, è uno stimolo per far crescere la società e migliorarsi. Sicuro che il presidente sarà presente, qui possiamo creare qualcosa: è ciò che mi ha spinto ad accettare”.

Qui tutte le parole di Juric.