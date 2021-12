Juric: "Senza Belotti, Sanabria e Zaza avranno grandi occasioni. Dimostrino di essere da Toro"

Ivan Juric, oggi protagonista della conferenza stampa della vigilia di Torino-Bologna, ha parlato così di possibili rotazioni in casa granata: "In questo periodo abbiamo fatto bene la fase difensiva. Ho visto un po' stanco Buongiorno, vediamo se gioca lui o Rodriguez. Davanti, senza Belotti, Sanabria e Zaza avranno grandi occasioni: è grave non avere l'attaccante centrale come il Gallo. Entrambi devono mettere più cattiveria e che dimostrino di essere giocatori da Toro. Ora abbiamo quattro partite, giocheranno tutti".