Juve, a Napoli in palio punti pesanti. De Ligt e Chiellini dall’inizio, Morata si riprende l'attacco

La Juventus non può permettersi di arrestare la propria corsa in campionato. Questo il diktat in casa bianconera in vista della sfida in programma nel tardo pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. In palio, fra le squadre di Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso, ci sono punti pesanti per la classifica e per il futuro. Da Torino però non possono prescindere da un vittoria per cercare di ricucire il distacco con la vetta della classifica: "Sarà una gara stile Supercoppa, - ha raccontato l’allenatore bianconero nella conferenza stampa di vigilia, - una gara importante per tutte e due le squadre. Ci sarà grande tensione perché Napoli-Juve è sempre una sfida tra grandi club e per per l'importanza dei tre punti. Noi veniamo da un grande momento mentre loro forse un po' meno dopo la sconfitta in Coppa Italia. La posta in palio si farà sentire".

CHI C’È E CHI NON C’È - Destano un po’ di preoccupazione le condizioni di Arthur, ad approfondire la questione è stato lo stesso allenatore bianconero: “Arthur ha questa calcificazione che si dovrà vedere di giorno in giorno, gli dà fastidio e ha molto dolore. Si dovrà valutare col passare del tempo, speriamo passi velocemente”. C’è incertezza sui tempi, meno sul fatto che dia non poca noia al ragazzo che, logicamente, non è partito con la squadra per Napoli e sul quale è complicato fare previsioni di recupero. Si è espresso anche sul rientro di Dybala, anch’egli fuori dai convocati, il tecnico bianconero: “Dybala sta facendo il suo piano di recupero e va valutato perché il dolore al ginocchio persiste. Ma anche per lui dipenderà da come si sentirà nei prossimi giorni”. E resta a Torino anche Ramsey, ormai assente da due settimane, non ancora in condizione di giocare. Ce la fa invece Bonucci, destinato a partire dalla panchina, ma comunque arruolabile per la sfida al Napoli del suo ex allenatore, ai tempi del Milan, Gattuso.

DE LIGT AFFIANCA CHIELLINI, MORATA SI RIPRENDE L’ATTACCO - Giorgio Chiellini è pronto quest’oggi a tagliare il traguardo delle 400 presenze in Serie A. E il capitano bianconero è destinato a farlo dal primo minuto guidando la retroguardia al fianco del più giovane compagno De Ligt in una cerniera tanto fisica quanto intrigante da vedere in campo. Con loro spazio a Cuadrado e Danilo sugli esterni con Szczesny in porta; in mezzo al campo, senza Arthur, pronto il tandem Bentancur-Rabiot con McKennie favorito, nonostante qualche fastidio fisico, su Alex Sandro e Bernardeschi con Chiesa pronto a tornare titolare dopo la pausa in Coppa Italia sugli esterni. Davanti l’obiettivo in casa Juve è alzare il livello della condizione fisica di Morata in vista dell’impegno in Champions League e per questo motivo lo spagnolo è pronto a far coppia con Cristiano Ronaldo con Kulusevski inizialmente in panchina.