Juve, Allegri su Locatelli: "Nel nostro 3 storto gioca come al Sassuolo. Ma è un mediano"

Nel corso dell'intervista post gara su Jtv il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato anche di Manuel Locatelli e della sua posizione in campo: "Secondo me lui nella sua carriera finirà per giocare davanti alla difesa anche se in questo momento, anche per abitudini sue, è più adatto a giocare a due. Ma siccome noi giochiamo con un tre storto e per ora sta ricoprendo le mansioni che faceva a Sassuolo".