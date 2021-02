Juve, Arthur e Dybala out, Pirlo: "Per Bonucci e Ramsey valuteremo dopo l'allenamento"

vedi letture

C'è preoccupazione per Arthur? Come stanno Dybala, Bonucci e Ramsey? Sono due delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus alla vigilia della sfida di campionato contro il Napoli. "Arthur ha questa calcificazione che bisognerà vedere di giorno in giorno, gli dà fastidio e per ora ha molto dolore, speriamo passi velocemente. Dybala sta facendo il suo piano di recupero, anche lì è da valutare il dolore al ginocchio persiste, dipenderà molto da come si sentirà nei prossimi giorni. Bonucci oggi si allenerà con noi, è un po' affaticato e valuteremo oggi se portarlo con noi a Napoli. Stesso discorso per Ramsey".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Pirlo