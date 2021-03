Juve, col Torino torna Cuadrado. Pirlo si affida al suo estro per la volata Champions

La Juventus ha terminato i due giorni di riposo concessi da Andrea Pirlo: da oggi infatti prende ufficialmente il via la missione derby della Mole che aprirà una settimana decisiva per i bianconeri in chiave classifica. Prima il Torino, poi il Napoli e poi il Genoa: tre gare impegnative, tutte a Torino con l'opportunità di evitare anche lo stress dei viaggi. Giornata odierna che ancora vedrà l’assenza di diversi giocatori impegnati con le nazionali, con i primi rientri che cominceranno a palesarsi dalla giornata di mercoledì. Chi invece è rimasto, in queste settimane, nel capoluogo piemontese è Juan Cuadrado che ha sfruttato questi giorni per recuperare le tante energie spese in stagione e caricarsi in vista delle ultime 12 gare, fra campionato e finale di Coppa Italia, che vedranno protagonisti i ragazzi allenati da Andrea Pirlo.

CUADRADO UOMO CHIAVE - Juan Cuadrado è senza dubbio tra i tre giocatori più importanti nello sviluppo del gioco della Juventus. Per abilità nel creare superiorità numerica e per capacità di rendersi costantemente pericoloso per le difese avversarie. Da sempre un jolly per tutti gli allenatori che hanno potuto godere della sua presenza, quest’anno il colombiano si è maggiormente specializzato nel ruolo di esterno basso con compiti, cruciali per il gioco della Vecchia Signora, di costruire azioni offensive. Con i traversoni in mezzo all’area di rigore, dei quali, spesso e volentieri, la Juve ha abusato facendoli diventare unica fonte di pericolo, ma anche con alcune azioni solitarie vecchio stampo. Il conteggio stagionale è arrivato a quota 15 assist in 28 presenze (ancora 0 reti, con la traversa nei minuti di recupero contro il Porto che grida ancora vendetta). Un vero e proprio porto sicuro per i compagni, non a caso con lui in campo per 90 minuti i bianconeri hanno perso solamente una partita in stagione. Dopo lo stop per squalifica contro il Benevento, gara persa da Madama in cui l’assenza dell’ex Chelsea si è fatta particolarmente sentire, Cuadrado tornerà a disposizione di Pirlo riposato e pronto per incidere, come lui sa fare, sulle prestazioni di una Juventus che è sempre più sua. E che, non a caso, riflette su quel contratto in scadenza nel 2022 che, a stretto giro di posta, potrebbe essere rinnovato.