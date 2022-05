Juve-Di Maria sempre più vicini, ma sul Fideo c'è anche il ritorno di fiamma United

Angel Di Maria nome caldo per la Juventus: i contatti degli ultimi giorni hanno avvicinato il Fideo ai bianconeri, che sul tavolo hanno messo un contratto annuale con opzione per il secondo anno. C'è ottimismo, ma c'è anche concorrenza: secondo La Gazzetta dello Sport, sulle tracce dell'argentino, in uscita a parametro zero dal Paris Saint-Germain, vi sarebbe anche il Manchester United. Per Di Maria sarebbe un ritorno all'Old Trafford, dopo la non semplicissima stagione 2014-2015.