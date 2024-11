Juve, due grane da risolvere: il rendimento di Douglas Luiz e il recupero di Nico Gonzalez

vedi letture

La Juventus è alle prese con gli infortuni. Non sono solo Bremer e Cabal a occupare la mente di Thiago Motta, infatti, perché c'è chi alla prima stagione in bianconero non solo non ha reso come da aspettative, ma al momento è fermo ai box. Si tratta di Douglas Luiz, centrocampista classe 1998 brasiliano, fermo a soli 312 minuti complessivi giocati tra tutte le competizioni.

Un flop finora

Come detto, appunto, il giocatore in prestito dall'Aston Villa sta deludendo le attese e c'è chi gli viene preferito in termini di gerarchia, per non parlare dell'affaticamento muscolare che sta affrontando. Eppure non convincendo appieno c'è chi si è spinto a sostenere che Douglas Luiz potrebbe addirittura rincasare ai Villains, da Unai Emery, per poi ritentare l'avventura a Torino a partire dalla prossima estate. Ma secondo quanto riportato da Sport Mediaset sarebbero solo voci e nulla di più, nonostante la posizione del brasiliano rimanga alquanto criptica in casa Juve.

Il punto su Nico Gonzalez

L'ala destra argentina, ex Fiorentina, non ha ancora risolto i suoi guai fisici. Infortunatosi nei primi minuti del match di Champions League contro il Lipsia, la diagnosi in un primo momento non sembrava così disastrosa - lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra -, ma il 26enne è fermo ormai da un mese e mezzo. Giovedì, nell’ultima seduta prima dei tre giorni di riposo concessi da Motta, ha svolto un allenamento differenziato dal gruppo. Ma se prima della sosta aveva cerchiato il rientro per il big match col Milan, adesso - secondo quanto riporta il Corriere dello Sport - non è più così scontato.