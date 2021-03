Juve fuori dalla Champions, Mancini: "Dispiace, le gare considerate facili possono finire male"

ll ct Roberto Mancini, ospite di "90° Minuto" su Rai Due, ha commentato così l'inaspettata eliminazione della Juventus dalla Champions League col Porto: "Significa che le partite non sono mai scontate e che, quando sembrano più facili del previsto, purtroppo possono andare male. Mi è dispiaciuto per la Juve, perché sarebbe stato importante se fosse andata avanti. Il discorso vale ovviamente per tutte le altre squadre italiane impegnate in Europa".