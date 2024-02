Juve, Tuttosport dà i numeri sul mercato: Koopmeiners più vicino di Chiesa

Chi parte, chi resta, chi arriva? Il calciomercato estivo è ancora lontano, ma queste sono le domande di tanti tifosi. Anche quelli della Juventus: con lo scudetto che sembra aver preso la direzione della Milano interista e una Champions League che, nonostante il calo di risultati, non dovrebbe essere a rischio, i bianconeri si interrogano sul futuro.

Bremer e Vlahovic restano, flip coin Chiesa e Rabiot. A "dare i numeri" ci pensa Tuttosport, che prova a immaginare il mercato della Juve partendo dalla rosa attualmente a disposizione di Massimiliano Allegri. Tra i più sicuri della permanenza vi sono Kenan Yildiz e Gleison Bremer: il turco vanta addirittura il 95 per cento - solo perché la parola "incedibile" non esiste nel vocabolario di Giuntoli - mentre il difensore brasiliano si attesta all'80 per cento. Alte le possibilità di una conferma anche per Dusan Vlahovic: 70 per cento, col rinnovo del contratto come tema caldo anche se, vista la scadenza 2026, non urgentissimo. Si scende al 50 per cento nei "casi" Chiesa e Rabiot: il francese è in scadenza di contratto, l'italiano no ma non sta rinnovando l'accordo in scadenza 2025 e al momento è in discussione. Zero chance per Alex Sandro, destinato a partire.

Koopmeiners e Felipe Anderson in arrivo? Più in alto di Chiesa e Rabiot ci sono due possibili innesti. Per il quotidiano torinese, infatti, Teun Koopmeiners ha il 60 per cento di giocare alla Juventus nella prossima stagione, mentre il brasiliano in scadenza di contratto con la Lazio arriva addirittura al 70 per cento. 50 e 50 per Calafiori, gioiellino del Bologna che potrebbe anche seguire Thiago Motta se la Vecchia Signora opterà per il cambio in panchina. 40 per cento a Lazar Samardzic e Albert Gudmundsson.