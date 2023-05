Juve, il punto sul futuro: tre big a rischio addio, due certi. Pogba sarà un nuovo acquisto

Non c'è solo Vlahovic nel mirino dei top club europei, la Juventus senza coppe potrebbe dover dire addio anche a Federico Chiesa e a Wojciech Szczesny. L'esterno ed il portiere non saranno incedibili, questo perché il club è pronto a valutare qualsiasi offerta indecente. I bianconeri sceglieranno di creare un progetto con Fagioli, Miretti, Iling-Junior, Barbieri, Soulé e forse Kean al centro, accompagnati da un nucleo forte composto da Danilo, Bonucci, Bremer, Rugani, Alex Sandro, Locatelli, Kostic, Perin, Gatti, forse Cuadrado e Pogba, che sarà come un nuovo acquisto. Ormai certo invece il saluto a Di Maria e Paredes. A riportarlo è il Corriere dello Sport.