Juve, Iling-Junior protagonista a Lisbona: trattativa per il rinnovo fino al 2027

Samuel Iling Junior, è stato il grande protagonista in positivo nella sciagurata trasferta della Juventus a Lisbona contro il Benfica e secondo quanto riportato da Sky Sport il club bianconero è al lavoro per blindare il giovane classe 2003. La società ha infatti intavolato una trattativa con il giocatore per il rinnovo fino al 2027.