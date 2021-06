Juve, lo store spoilera due novità per il prossimo anno: Danilo e Cuadrado cambiano numero

vedi letture

Due giocatori della Juventus cambiano numero in vista della prossima stagione. La novità, non ancora comunicata in via ufficiale dal club bianconero, è spoilerato dallo store della Vecchia Signora, dove si possono scegliere le magliette di Danilo e Cuadrado, rispettivamente con il numero 6 e l’11. Nell’ultima stagione, il brasiliano vestiva il 13, mentre il colombiano il 16. I due numeri, entrambi storici per la Juve (il 6 è legato soprattutto all’indimenticato Gaetano Scirea, l’11 all’attuale vicepresidente Pavel Nedved), erano invece vestiti (finché sono rimasti a Torino) da Khedira e Douglas Costa.